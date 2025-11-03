сегодня в 23:00

Аварийное отключение электроснабжения произошло в Рыльске в результате удара ВСУ

Город Рыльск Курской области остался без света в результате удара ВСУ по подстанции, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«Под отключение света попало свыше 16 тыс. потребителей в Рыльском, а также Глушковском и Кореневском районах, которые запитаны от рыльской подстанции», — отметил он.

Отмечается, что энергетики в ближайшее время начнут устранять последствия атаки.

Ранее украинские солдаты нанесли несколько ударов по Рыльску в Курской области. Были повреждены жилые дома, ранения получил 38-летний мужчина.

