Аварийное отключение электроснабжения произошло в Рыльске в результате удара ВСУ
Город Рыльск Курской области остался без света в результате удара ВСУ по подстанции, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
«Под отключение света попало свыше 16 тыс. потребителей в Рыльском, а также Глушковском и Кореневском районах, которые запитаны от рыльской подстанции», — отметил он.
Отмечается, что энергетики в ближайшее время начнут устранять последствия атаки.
Ранее украинские солдаты нанесли несколько ударов по Рыльску в Курской области. Были повреждены жилые дома, ранения получил 38-летний мужчина.
