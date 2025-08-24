Ранен мужчина и повреждены дома в Рыльске в Курской области после атаки ВСУ Спецоперация сегодня в 12:04 Фото - © Медиасток.рф

Украинские солдаты нанесли несколько ударов по Рыльску в Курской области. Были повреждены жилые дома, ранения получил 38-летний мужчина, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Хинштейн.