Ранен мужчина и повреждены дома в Рыльске в Курской области после атаки ВСУ
Фото - © Медиасток.рф
Украинские солдаты нанесли несколько ударов по Рыльску в Курской области. Были повреждены жилые дома, ранения получил 38-летний мужчина, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Хинштейн.
У него осколками повреждена левая голень. Раненому помогли врачи.
Информацию о последствиях выясняют.
Ночью средства ПВО сбили украинский беспилотник рядом с Курской АЭС. Во время падения устройство сдетонировало, из-за чего был поврежден трансформатор собственных нужд.