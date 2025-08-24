Силы ПВО сбили украинский беспилотник возле Курской АЭС

сегодня в 04:04

Отмечается, что БПЛА был сбит в 0.26 мск.

При падении устройство сдетонировало, в результате чего был поврежден трансформатор собственных нужд.

Уточняется, что локальное возгорание потушено, в результате чего третий блок был разгружен на 50%. Никто не пострадал.

Сейчас на Курской АЭС в работе 3 энергоблок, а 4 энергоблок в плановом ремонте. Отмечается, что 1 и 2 энергоблоки в режиме работы без генерации.