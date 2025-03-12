ВСУ ударили по четырем населенным пунктам Белгородской области

Украинские силы атаковали Белгородскую область в среду. В результате повреждения наблюдаются в четырех населенных пунктах, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

БПЛА ударил по легковому автомобилю в хуторе Церковный Белгородского района. Машина полностью сгорела.

Другой дрон атаковал еще один автомобиль, на этот раз в селе Теребрено Краснояружского района. Транспортное средство оказалось повреждено.

В селе Шведуновка Валуйского округа беспилотник сдетонировал возле частного дома. Там повреждено остекленение здания и забор. Задело и припаркованный рядом автомобиль. Он тоже получил повреждения.

Прилет боеприпаса зафиксирован в селе Тишанка Волоконовского района. В результате в здании соцобъекта посечена кровля и выбиты окна.

Информация о последствиях атаки ВСУ уточняется. По предварительным данным, мирные жители не пострадали.

Ранее ранения ног от украинской мины «колокольчик» получил житель Белгородской области. Она взорвалась рядом с ним.