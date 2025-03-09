Ранения ног от украинской мины «колокольчик» получил житель Белгородской области

Гладков: мужчина пострадал от взрыва мины «колокольчик» в Белгородской области

В Шебекине в Белгородской области рядом с мужчиной взорвалась украинская мина «колокольчик». Он получил осколочные ранения ног и был госпитализирован, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Пострадавшего госпитализировали. Еще в Шебекине беспилотник ВСУ атаковал одно из предприятий. Осколки повредили четыре машины.

В Валуйском округе в населенном пункте Дальний беспилотник ВСУ ударил по фермерскому хозяйству. Было повреждено производственное помещение.

Ранее Гладков сообщил, что за сутки ВСУ ударили 166 раз по Белгородской области.