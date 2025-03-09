Гладков: за сутки ВСУ ударили 166 раз по Белгородской области

За сутки украинские боевики 166 раз атаковали объекты на территории Белгородской области. Удары наносили как артиллерийскими снарядами, так и беспилотниками, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Белгородский район был атакован 11 беспилотниками ВСУ. В Борисовском районе по населенным пунктам Грузское, Цаповка и Никитское был выпущен 1 боеприпас, нанесена атака 2 беспилотниками.

Валуйский муниципальный округ атакован 23 БПЛА. По Волоконовскому району нанесли удары 6 боеприпасами и 1 беспилотником.

В Грайворонском муниципальном округе были нанесены удары 6 БПЛА. Над Губкинским городским округом системой противовоздушной обороны уничтожены 3 БПЛА самолетного типа.

В Краснояружском районе ВСУ атаковали объекты с помощью 16 снарядов и 10 беспилотников. В Ракитянском районе был нанесен удар 1 БПЛА.

Над Старооскольским городским округом уничтожены 20 беспилотников самолетного типа. Над Чернянским районом сбили 15 БПЛА ВСУ.

По Шебекинскому муниципальному округу нанесены удары 13 боеприпасами и 38 БПЛА.