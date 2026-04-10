ВСУ ударили «Нептуном» по Брянской области, 4 жилых дома полностью уничтожены

Украинцы нанесли очередной удар по Брянской области, они применили управляемые ракеты большой дальности «Нептун», сообщил глава региона Александр Богомаз.

Он уточнил, что благодаря ПВО Минобороны воздушные цели были ликвидированы.

По его словам, в результате падения обломков сбитых ракет в селе Юрасово четыре жилых дома полностью уничтожены. Были повреждены 15 жилых домов.

Как добавил Богомаз, мирная жительница была ранена. Она госпитализирована, ей оказана вся необходимая медпомощь.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров ранее рассказал, что в Суровикинском районе региона ночью украинские беспилотники повредили пять частных домов.

