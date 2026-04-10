сегодня в 07:43

Украинские дроны повредили пять частных домов в Волгоградской области

Как рассказал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, в Суровикинском районе региона ночью украинские беспилотники повредили пять частных домов, сообщает RT .

«В Красноармейском районе Волгограда зафиксировано падение осколков», — отметил глава области.

Возгораний и пострадавших в результате этих ЧП нет.

Ранее семь человек были ранены из-за атаки дронов ВСУ в Белгородской области. БПЛА атаковали участок автодороги Белгород — Шебекино и административное здание.

