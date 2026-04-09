Семь человек получили ранения из-за атаки дронов ВСУ в Белгородской области

Дроны ВСУ ударили по Шебекинскому округу Белгородской области. Ранены семь человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Беспилотник атаковал участок автодороги Белгород — Шебекино. В результате ранения получили сразу шесть человек: две женщины и четверо бойцов подразделения «Орлан».

У женщин диагностированы минно-взрывные травмы и осколочные ранения головы, у бойцов — баротравмы. Пострадавшим помогают медики Шебекинской ЦРБ. Также в результате атаки повреждены два автомобиля.

Другой дрон ударил по административному зданию на территории предприятия в городе Шебекино. Один мужчина получил травмы. Его доставили в Шебекинскую ЦРБ. У пострадавшего слепые осколочные ранения лица, грудной клетки и бедра. Ему оказали необходимую помощь, от госпитализации он отказался.

Из-за атаки в административном здании произошел пожар. Его удалось оперативно потушить. Также пострадала одна легковушка.

Ранее в Грайвороне Белгородской области от детонации вражеского дрона пострадал мирный житель. Он получил баротравму, осколочные ранения кисти и лица.

