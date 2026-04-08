В Белгородской области от детонации дрона пострадал мирный житель
В Грайвороне Белгородской области от детонации вражеского дрона пострадал мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на платформе Max.
Отмечается, что мужчина получил баротравму, осколочные ранения кисти и лица. Пострадавший сам обратился в Грайворонскую ЦРБ.
Ему оказали необходимую помощь, от госпитализации он отказался.
Информация о последствиях уточняется, отметил Гладков.
Ранее Гладков рассказал, что в 2026 году от ударов украинских военных погибли 57 мирных жителей Белгородской области. Были ранены 487 человек.
