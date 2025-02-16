ВСУ убили троих мирных мужчин в Белгородской области

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Село Графовка Краснояружского района Белгородской области снова подверглось атаке ВСУ, в результате удара беспилотника погибли трое мирных жителей. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«На въезде в село Графовка Краснояружского района дрон нанес удар по движущемуся легковому автомобилю. Трое мужчин, которые находились в машине, погибли», — сообщил Гладков.

Губернатор Белгородской области выразил соболезнования семьям погибших мужчин. Он с сожалением отметил, что очень сложно подобрать слова, которые бы утешили близких, потерявших родственников, но, тем не менее, разделяет их боль.

Ранее ВСУ во время очередной атаки на регион ранили мужчину. От госпитализации пострадавший отказался.