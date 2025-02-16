Еще один житель Белгородской области пострадал из-за атаки ВСУ

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Гладков: в ходе атаки ВСУ по Валуйскому округу пострадал мужчина

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать российскую территорию. В результате преступных действий противника пострадал мирный житель, находившийся вблизи автомобиля, который был целью FPV-дрона, об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, пострадавший мужчина отказался от госпитализации. Медицинскую помощь ему оказали на месте сотрудники скорой помощи. Лечение он будет проходить дома.

«В поселке Уразово беспилотник ударил по стоянке, вследствие чего огнем уничтожены 3 автомобиля. Еще один FPV-дрон нанес удар по грузовому автомобилю в селе Шведуновка — у транспортного средства повреждены кузов и стекла», — рассказал о последствиях очередной атаки ВСУ Гладков.

В селе Колыхалино из-за взрыва вражеского дрона в частном доме вылетели окна, а надворные постройки и забор посекло осколками. Оперативные службы работают на местах происшествия, обходят территории и оценивают нанесенный урон.

Ранее Гладков сообщил, что за сутки представители киевского режима обстреляли Белгородскую область 15 раз, используя в том числе боевые беспилотники.