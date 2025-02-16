За сутки ВСУ организовали 15 обстрелов Белгородской области

Атаки беспилотных летательных аппаратов и обстрелы затронули несколько населенных пунктов Белгородской области. В результате инцидента в Валуйском округе четыре автомобиля получили повреждения после атаки беспилотников на хутор Нижние Мельницы и села Долгое и Кукуевка. Силами ПВО один из четырех дронов был уничтожен, рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Системы противовоздушной обороны также успешно перехватили беспилотник над селами Красный Хутор и Черемошное Белгородского района, где было зафиксировано применение трех боеприпасов. Ущерба не зарегистрировано.

Некоторые разрушения произошли в Борисовском районе: три беспилотника атаковали села Березовка и Грузское, в результате чего пострадали многоквартирный дом в два этажа, хозяйственная постройка и легковой автомобиль.

В результате серии атак с применением беспилотных летательных аппаратов и артиллерийских обстрелов пострадали населенные пункты двух районов. На территории Краснояружского района зафиксировано 5 артиллерийских атак с выпуском 21 снаряда, а также нападение 18 дронов, при этом силам ПВО удалось уничтожить два беспилотника. Атакам подверглись села Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка, Теребрено и поселок Прилесье. В результате обстрелов зафиксированы повреждения жилого дома и транспортного средства.

Более масштабные разрушения произошли в Грайворонском округе, где в результате 6 обстрелов было выпущено 26 боеприпасов, также зарегистрированы атаки 8 БПЛА. Под удар попали город Грайворон, поселок Горьковский и села Безымено, Козинка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино. Среди поврежденных объектов оказались пять частных домовладений, хозяйственная постройка, сельскохозяйственное предприятие, газораспределительная сеть и два автомобиля.

Атака с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерийских боеприпасов была совершена на территории Шебекинского муниципального округа. Системы противовоздушной обороны успешно перехватили девять из десяти дронов противника. Обстрелу подверглись город Шебекино, а также населенные пункты Муром, Ржевка, Сурково и хутор Балки. В результате инцидента зафиксировано повреждение одного частного дома в селе Сурково. Всего было выпущено семь боеприпасов.