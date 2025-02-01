ВСУ стянули силы к освобожденной Двуречной в Харьковской области

Сотрудники администрации не могут попасть в освобожденную российскими войсками от присутствия бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) Двуречную в Харьковской области из-за скопления военных противника. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Всем жителям Двуречной хочу сказать, что возвращаться в поселок пока рано. Украинские боевики в направлении Двуречной стянули большие силы и ежедневно обстреливают этот населенный пункт как из артиллерии, так и с применением ударных БПЛА», — рассказал Ганчев.

По словам Ганчева, российским военным еще предстоит проделать много работы для того, чтобы жители населенного пункта смогли вернуться в свои дома и не переживали за свою безопасность. В настоящее время в Двуречную пока не могут попасть сотрудники местной администрации из-за скопления представителей киевского режима вблизи населенного пункта.

Ранее Ганчев сообщал, что уже около 70 населенных пунктов в Харьковской области освобождены от присутствия ВСУ и находятся под контролем российских военных.