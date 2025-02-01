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Ганчев заявил, что около 70 сел в Харьковской области находятся под контролем РФ

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что около 70 населенных пунктов Харьковской области находятся под контролем России, в 34 из них есть доступ администрации, сообщает РИА Новости .

Он отметил, что там проживают около 2 тыс. человек.

В остальные населенные пункты пока сотрудники гражданской администрации не могут попасть из соображений безопасности, сообщил Ганчев.

Ранее российские силы освободили от подразделений ВСУ населенный пункт Западное в Харьковской области. Во взятии села участвовали бойцы группировки войск «Запад» ВС РФ.