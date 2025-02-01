Ганчев заявил, что около 70 сел в Харьковской области находятся под контролем РФ
Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что около 70 населенных пунктов Харьковской области находятся под контролем России, в 34 из них есть доступ администрации, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что там проживают около 2 тыс. человек.
В остальные населенные пункты пока сотрудники гражданской администрации не могут попасть из соображений безопасности, сообщил Ганчев.
Ранее российские силы освободили от подразделений ВСУ населенный пункт Западное в Харьковской области. Во взятии села участвовали бойцы группировки войск «Запад» ВС РФ.