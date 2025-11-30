сегодня в 15:31

ВСУ стягивают ударную группировку в 10 тыс человек под Сумы

Российская разведка засекла крупную группировку ВСУ, состоящую из 10 тыс. человек, в Сумской области. Противник стягивает сюда силы на фоне возможных российско-украинских переговоров, сообщает Mash .

ВСУ подтягивают части дальнего тыла к линии Кияница — Хотень. Они хотят выбить российские войска из Сумской области и создать угрозу наступления на Курскую область. Площадку под контратаку они начали готовить с мая.

В основном на это направление направляют силы из только что мобилизованных украинцев. Помимо пехоты, российская разведка обнаружила три мехбригады и четыре батальона операторов БПЛА противника.

Украинские силы уже трижды пробовали прорваться по направлению Юнаковка — Варачино. Их попытки были пресечены. Российская группировка войск «Север» отбивает атаки ВСУ возле любого подконтрольного населенного пункта.

Ранее ВС РФ уничтожили свыше 100 колумбийских наемников, которые вместе с ВСУ пытались штурмовать российские позиции в Сумской области. Противник использовал иностранцев в качестве пушечного мяса.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.