ВСУ снова атаковали Белгородскую область

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Гладков сообщил об очередной атаке ВСУ на Белгородскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили очередную террористическую атаку на Белгородскую область. В результате обстрелов был нанесен ущерб жилым домам и автомобилям, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Краснояружском районе село Графовка атаковано двумя FPV-дронами. В результате детонации повреждены окна трех частных домов и хозяйственных построек. Еще одна атака беспилотника произошла в поселке Красная Яруга, в результате поврежден КамАЗ», — рассказал Гладков.

В результате атаки беспилотника в Белгородском районе пострадал автомобиль — значительные повреждения получили кузовные элементы и световые приборы. Инцидент произошел в Черемошном.

Также несколько частных домов получили повреждения при обстреле в Волоконовском районе. Наиболее серьезно пострадало строение в Тишанке, где помимо разбитых стекол зафиксированы повреждения ворот. У двух близлежащих зданий выбиты окна.

Ранее Гладков сообщал, что в течение суток киевский режим обстрелял Белгородскую область 18 раз. К счастью, жертв среди населения удалось избежать.