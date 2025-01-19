За сутки ВСУ 18 раз обстреляли Белгородскую область

За последние сутки Вооруженные силы Украины не прекращали совершать атаки на Белгородскую область. Губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, какие последствия зафиксированы после 18 обстрелов со стороны противника.

Зафиксирована комбинированная атака на три населенных пункта Белгородского района: Красный Хутор, Никольское и хутор Угрим. Противник применил артиллерию и беспилотники: было выпущено 3 снаряда и запущено 2 БПЛА, из которых один уничтожен силами противовоздушной обороны. В результате нападения зафиксированы повреждения двух частных домовладений, хозяйственной постройки и легкового автомобиля.

«Вчера (18 января — ред.) в городскую больницу № 2 г. Белгорода обратился ещё один мужчина с баротравмой, полученной 16 января в селе Беловское. Его госпитализировали, и врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести», — рассказал Гладков.

В нескольких районах региона зафиксированы атаки беспилотников и артиллерийские обстрелы. Наиболее интенсивному воздействию подверглись населенные пункты Грайворонского округа: там противник применил 5 дронов и произвел 3 артобстрела, выпустив 11 снарядов. В результате был поврежден объект телекоммуникационной инфраструктуры.

В Волоконовском районе зафиксировано 9 артиллерийских ударов по хуторам, всего выпущено 40 снарядов. Также отмечена атака БПЛА. В результате в хуторе Плотвянка пострадали навес и машина на частной территории.

Системы ПВО успешно перехватили четыре беспилотника над Валуйским округом, еще один был нейтрализован в Борисовском районе. В обоих случаях обошлось без жертв и разрушений на земле.

За минувшие сутки территория Шебекинского муниципального округа подверглась массированным атакам. Противник использовал различные средства поражения: было запущено 13 беспилотников, из которых системы ПВО уничтожили 8, а также произведено 7 выстрелов в ходе трех отдельных обстрелов. Удары пришлись по нескольким населенным пунктам: городу Шебекино, селам Муром, Нежеголь, Новая Таволжанка, Середа, а также хуторам Мухин и Панков.

Ночная атака на Шебекино привела к повреждению окон, кровли и хозпостроек в трех жилых домах. На рассвете в селе Муром беспилотник нанес урон частному дому. Всего в округе зафиксированы повреждения трех жилых домов, двух надворных построек и одного автомобиля.

Также атаке подвергся Краснояружский район: на село Графовка с воздуха были сброшены пять взрывных устройств, что привело к повреждению двух частных домов и нарушению электроснабжения.