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Украинские боевики во время сражения за Селидово устроили расстрел практически всех мирных жителей, находившихся в пятиэтажном доме по улице Щорса. Об этом РИА Новости рассказал местный житель Дмитрий, которого российским солдатам удалось спасти из города.

Бойцы ВСУ устроили расстрел мирных жителей во время отступления. Инцидент произошел в Селидово в доме, который размещен по адресу на улице Щорса, 19, отметил очевидец.

Украинские боевики стучали в двери квартир. Мирные жители, которые не отозвались и не открыли, выжили, подчеркнул Дмитрий.

«Если кто-то открыл дверь, или просто отозвался через дверь, — сразу стреляли автоматы», — сказал очевидец.

Бывали и случаи, когда мирных жителей застреливали прямо в подъезде и во дворе. Трупы убитых лежали в Селидово повсюду. Дмитрий отметил, что ВСУ убивали сограждан, поскольку считали оставшихся в населенном пункте «предателями и сепаратистами».

Ранее беженка рассказала, что ВСУ убили 12 жителей Селидова. Они набирали воду у единственной скважины.