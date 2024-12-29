Беженка: ВСУ убили 12 жителей Селидова, набиравших воду у единственной скважины

Беженка из Селидова в ДНР Елена Николаенко рассказала, что бойцы ВСУ убили 12 мирных жителей, которые набирали питьевую воду у единственной в городе скважины, сообщает РИА Новости .

«Все, которые остались в Селидове жить, все ходили, питьевая вода только возле шестой школы <…> 12 человек там погибло. Они (ВСУ-ред.) специально ее взорвали, скважину взорвали», — сказала Николаенко.

Собеседница агентства добавила, что к единственной скважине с питьевой водой ходили все жители города.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что у России есть систематизированные данные о преступлениях ВСУ на территории Селидова. Бойцы ВСУ расстреливали мирных жителей города.