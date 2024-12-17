На докладе Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов «Массовый расстрел Вооруженными силами Украины мирных жителей города Селидово» посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил о подтвержденных систематизированных данных о расстреле.

«Я встречался с десятками людей, которые давали свои показания с именами и фамилиями, подробно описывающих все, что тогда происходило в Селидове. Я полностью подтверждаю то, о чем пишет Максим Сергеевич (автор доклада — ред.) и его команда», — заявил Мирошник.

Он также подчеркнул, что расследование перешло к важной фазе. Раньше это были разовые сообщения, которые взрывали медийное пространство. Теперь же у России есть систематизированные данные о преступлениях киевского режима на территории города Селидово.

Ранее появилась информация, что украинские военнослужащие без разбора расстреливали мирных жителей, встречающихся на улицах Селидова в ДНР. Силовики наведывались в места, где стояли генераторы, куда люди приходили за водой, и могли выстрелить в человека.