ВСУ без разбора расстреливали мирных жителей на улицах Селидова в ДНР

Украинские военнослужащие без разбора расстреливали мирных жителей, встречающихся на улицах Селидова в ДНР, сообщает ТАСС со ссылкой на слова посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника.

Он отметил, что украинские силовики приходили в места, где стояли генераторы, куда люди приходили за водой, и могли выстрелить в человека.

«Люди выходили в поисках своих близких, <…> находили трупы — и они тоже попадали под огонь вот этих команд, вот этих снайперов, которые просто, видимо, развлекаясь, расстреливали всех, кого видели в прицел, гражданских», — рассказал Мирошник.

Ранее сообщалось, что в населенном пункте Селидово в Донецкой Народной Республике нашли тела гражданских лиц со следами насильственной смерти. По информации представителей силовых ведомств РФ, у части жертв обнаружены признаки применения пыток перед гибелью.