сегодня в 11:30

ВСУ расстреляли более 10 мирных граждан в ДНР

В населенном пункте Селидово в Донецкой Народной Республике нашли тела гражданских лиц со следами насильственной смерти. Погибших расстреляли бойцы ВСУ, пишет ТАСС .

По информации представителей силовых ведомств РФ, у части жертв обнаружены признаки применения пыток перед гибелью.

Количество обнаруженных погибших превышает десять человек. Их смерть наступила в результате огнестрельных ранений, нанесенных военнослужащими украинской армии.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.