Более 10 расстрелянных ВСУ мирных жителей нашли в Селидове в ДНР
ВСУ расстреляли более 10 мирных граждан в ДНР
В населенном пункте Селидово в Донецкой Народной Республике нашли тела гражданских лиц со следами насильственной смерти. Погибших расстреляли бойцы ВСУ, пишет ТАСС.
По информации представителей силовых ведомств РФ, у части жертв обнаружены признаки применения пыток перед гибелью.
Количество обнаруженных погибших превышает десять человек. Их смерть наступила в результате огнестрельных ранений, нанесенных военнослужащими украинской армии.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.