ВСУ ранили мужчину в Глотове Белгородской области

Гладков сообщил о ранении мужчины из-за нового удара ВСУ по Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 13 апреля совершили очередную атаку на Белгородскую область. В результате вражеских действий с травмами различной степени тяжести в больницу попал мирный житель села Глотово, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Грайворонском округе в районе села Глотово с беспилотника сброшено взрывное устройство. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением левой руки доставили в Грайворонскую ЦРБ», — сообщил Гладков.

После того как медики окажут первую необходимую помощь пострадавшему, его переведут в городскую больницу № 2 в Белгороде. Ситуация находится на контроле.

Ранее Гладков сообщал, что от преступных действий представителей киевского режима пострадала женщина. Пострадавшую госпитализировали с минно-взрывной травмой и серьезным ранением правой ноги.