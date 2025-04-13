Гладков: ВСУ ранили жительницу Шебекина в Белгородской области с помощью дрона

Шебекино в Белгородской области находится под ударом украинских солдат. Одна женщина ранена, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Противник нанес удар FPV-беспилотником. Женщина из-за происшествия получила минно-взрывную травму, а также осколочное ранение правой ноги.

Во время взрыва беспилотника был поврежден и стоящий рядом автобус.

Ранее дрон ВСУ подорвал гражданский автомобиль под Белгородом. Мужчина получил ранения.