Ефимов: в строительстве Троицкой линии метро задействуют тоннелепроходческий комплекс «Татьяна»

Тоннелепроходческий комплекс (ТПМК) «Татьяна» задействован на проходке правого перегонного тоннеля на участке Троицкой линии метро между станциями «Новомосковская» и «Сосенки», заявил глава Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Уточняется, что это первый участок на территории города, который пройдет данный щит.

«Шестиметровый тоннелепроходческий комплекс „Татьяна“ проложит тоннель на южном участке Троицкой линии метро между станциями „Новомосковская“ и „Сосенки“. Длина тоннеля составит 1,61 км. Щит частично пройдет под рекой Сосенкой и крупной автомагистралью — Калужским шоссе. Тоннелепроходческий комплекс работает по технологии грунтопригруза — такие щиты наиболее приспособлены для проходки в условиях плотной городской застройки», — сказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса.

ТПМК с грунтопригрузом используют разработанный грунт для поддержания забоя: порода, смешанная с полимерами, заполняет рабочую камеру под давлением, уравновешивая горное и гидростатическое давление. Это предотвращает обрушения и неравномерные осадки на поверхности.

«Тоннелепроходческий комплекс „Татьяна“ ранее в столице не применялся — он работал на территории Нижнего Новгорода. Щит был доставлен и собран в Москве для проходки правого перегонного тоннеля на южном участке Троицкой линии. Общий вес этого щита составляет 510 тонн, длина — свыше 77 метров. Разработанная порода выдается при помощи системы тоннельного конвейера. Завершить проходку планируется до конца 2026 года», — считает генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман.

Известно, что в рамках первого этапа создания Троицкой линии построено 11 станций. В октябре прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин объявил о старте строительства второго этапа — от станции «Новомосковская» до «Троицка». После завершения строительства южного участка Троицкая линия метро пройдет от станции ЗИЛ МЦК в Даниловском районе до города Троицка. Ветка длиной более 43 км с 17 станциями станет одним из самых протяженных радиусов московского метро и самым большим за МКАД.

«Мосинжпроект» — генеральный проектировщик и подрядчик строительства новых линий и станций московского метро. С участием холдинга с 2011 года построено и реконструировано 84 станции метро, свыше 180 км линий и 14 электродепо.