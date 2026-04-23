08:36

154 украинских беспилотника уничтожили за ночь над Россией

Минувшей ночью над 10 регионами РФ, Азовским и Черным морями уничтожены 154 дрона ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Аппараты сбили с 20 часов 22 апреля до 7 часов 23 апреля дежурными средствами ПВО.

БПЛА ликвидировали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областями, Крымом и над Азовским и Черным морями.

В Самарской области в результате атаки беспилотников погиб один человек, еще несколько пострадали.

