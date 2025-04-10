Дрон ВСУ подорвал гражданский автомобиль под Белгородом, ранен мужчина

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз атаковали гражданский автотранспорт. На участке дороги Стригуны — Новоалександровка в Борисовском районе Белгородской области дрон ВСУ сбросил на машину мирного жителя взрывное устройство, мужчина получил ранение, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Беспилотник сбросил взрывное устройство на движущийся легковой автомобиль. От удара дрона водитель получил минно-взрывную травму», — сообщил Гладков.

Раненому мужчине оказали всю необходимую помощь в Борисовской ЦРБ. Госпитализация не потребовалась, пострадавший будет проходить лечение амбулаторно.

Ранее Гладков сообщил, что в течение последних суток представители киевского режима обстреливали разные районы Белгородской области не только снарядами и боеприпасами, но и с помощью 78 дронов. Системы ПВО отрабатывали цели и ликвидировали беспилотники. Однако материальный ущерб региону все равно нанесен. В селе Богун-Городок Борисовского района повреждения получил грузовой автомобиль, в селе Грузское — административное здание предприятия.

В Грайворонском муниципальном округе за помощью после обстрела ВСУ обратилась женщина, у нее диагностировали баротравму. Горожанка отказалась от госпитализации, лечение она будет проходить амбулаторно.

В общей сложности от действий ВСУ за сутки травмы различной степени тяжести получили пять человек. Еще одного мирного жителя, к сожалению, спасти не удалось. Он погиб во время обстрела поселка Красная Яруга.