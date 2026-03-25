ВСУ пытались атаковать Москву с помощью 13 дронов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 25 марта активно пытаются атаковать Москву с помощью дронов, но ничего не получается. Дежурными средствами ПВО был ликвидирован уже 13-й по счету вражеский беспилотник, об этом в своем Telegram-канале рассказал столичный мэр Сергей Собянин.

По словам градоначальника, около 14:00 по московскому времени на подлете к российской столице были сбиты сразу два дрона, которые стали 12-м и 13-м по счету соответственно.

На местах падения обломков работают сотрудники оперативных служб. Информации о пострадавших или каких-либо разрушениях не поступало.

О первой попытке атаковать Москву 25 марта Собянин сообщил в 02:05. С этого момента противник задействовал 13 БПЛА, но все они были ликвидированы.

