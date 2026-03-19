ВСУ продолжают атаковать объекты инфраструктуры «Газпрома»
Фото - © РИА Новости
В период с 17 по 19 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно нападали на ключевые объекты трубопроводной системы, отвечающей за транзит природного газа за рубеж по маршрутам «Турецкий поток» и «Голубой поток», об этом сообщила компания «Газпром» в своем Telegram-канале.
На момент публикации заметки специалистами зарегистрированы целенаправленные атаки с применением беспилотников по следующим объектам:
- на компрессорную станцию «Русская» — двадцатью двумя (22) дронами;
- на компрессорную станцию «Казачья» — тремя (3) БПЛА;
- на компрессорную станцию «Береговая» — одним (1) беспилотником.
Благодаря скоординированной работе подразделений министерства обороны РФ и специальных мобильных групп все атаки были успешно пресечены. Критическая инфраструктура компании «Газпром» не пострадала.
Ранее сообщалось, что 12 марта ВСУ ударили по «Турецкому потоку». Ночью украинские дроны пытались атаковать компрессорную станцию «Русская».
