ВСУ продолжают атаковать два округа в Белгородской области

Несколько населенных пунктов подверглись атакам беспилотных летательных аппаратов ВСУ. В Шебекине на территории одного из предприятий грузовой автомобиль получил повреждения от удара дрона. В Валуйках коммерческий объект пострадал от двух FPV-дронов, которые повредили припаркованный во дворе автомобиль. Промышленное здание в том же городе также стало мишенью — беспилотник выбил окно. Газовая труба была перебита в поселке Уразово Валуйского округа, когда дрон взорвался рядом с частным домом, но утечку оперативно устранили. В селе Соболевка атака привела к повреждению стекол в частном доме. Грузовик в хуторе Леоновка также пострадал от действий БПЛА.

В результате падения FPV-дрона, нейтрализованного средствами радиоэлектронной борьбы, в селе Мешковое была нарушена работа электросети. Инцидент в Шебекинском округе привел к разрушению хозяйственной постройки на участке частного домовладения в Ржевке после попадания снаряда. Кроме того, одно из строений получило повреждения внешней отделки и стеклянных элементов.

Ранее Минобороны сообщило, что вечером 16 мая в течение получаса средствами ПВО ликвидированы два вражеских дрона самолетного типа.