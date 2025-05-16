Украина дважды после переговоров с РФ пыталась атаковать Белгородскую область

Вечером 16 мая в период с 18:00 до 18:30 над Белгородской областью заметили и ликвидировали два украинских дрона, об этом сообщили в Минобороны РФ .

По данным ведомства, представители киевского режима пытались атаковать российский регион беспилотниками самолетного типа. Оба вражеских объекта ликвидированы дежурными средствами ПВО.

На момент публикации заметки никакой информации о пострадавших или разрушениях от падения обломков украинских дронов не поступало.

Ранее Минобороны сообщило, что расчеты FPV-дронов группировки войск «Запад» уничтожили украинские пункты управления беспилотниками в Харьковской области.

Россия и Украина 16 мая возобновили переговорный процесс, который по инициативе Киева был прерван весной 2022 года. Стороны пришли к соглашению о новой встрече. Ее дата пока не сообщается.