ВСУ потеряли почти 200 солдат в Курской области за сутки

Минобороны: ВС РФ уничтожили 190 украинских солдат в Курской области за сутки

Российские солдаты за сутки уничтожили 190 бойцов ВСУ в Курской области. Также выведена из строя техника противника, сообщает Минобороны РФ.

Бойцы группировки войск «Север» уничтожили три боевые машины пехоты, столько же боевых бронированных автомобилей ВСУ. Также уничтожены шесть машин, три артиллерийских орудия противника.

Еще выведены из строя три миномета, станция радиоэлектронной борьбы ВСУ. Также уничтожены три пункта управления беспилотниками ВСУ.

Ранее сапер с позывным Фокс рассказал, что в землях Курской области противник оставил большое количество гранат, мин «Лепесток».