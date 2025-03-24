Российские военные продолжают обследовать освобожденные от присутствия Вооруженных сил Украины (ВСУ) земли Курской области. На территориях находят много мин и гранат. Сапер с позывным Фокс рассказал, как работают специалисты, пишет РИА Новости .

«Много чего валяется. <…> Принцип действия, как у наших противотанковых мин. Вот еще проверим, вдруг смешанное может быть поле. А так много гранат, „Лепестков“», — сказал сапер.

По словам Фокса, после того как специалисты обследуют территории и соберут все опасные натовские мины, их ликвидируют.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ не могут быстро эвакуироваться из Курской области из-за собственных мин, заложенных в российском регионе. Бойцы ВСУ заминировали участок, который был их единственным шансом покинуть территорию в Сумскую область.