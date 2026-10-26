14 км через горы ради учеников: история педагога из Дагестана потрясла россиян

Учительнице в Дагестане каждый день приходится спускаться и подниматься на горы, чтобы попасть в другое село и провести уроки детям. Ее путь туда-обратно в общей сложности составляет 14 км и занимает 4 часа. Эту историю рассказал в соцсетях гид и организатор путешествий Семен Распутин.

Учительницу зовут Хадижат Магомедова. Она живет в селе, которое находится на высоте 1830 метров. Школа, где женщина работает, расположена в другом населенном пункте на высоте 1800 метров.

Каждый день женщине приходится добираться до другого села по перепадам высот. Сначала ей надо спуститься на 400 метров, потом пройти несколько километров, после чего подняться на другую гору.

Путь неблизкий — семь километров в одну сторону. Женщина добирается до школы два часа. После уроков она идет обратно.

«Она проходит 14 километров с перепадом высот 1660 метров. И так 6 дней в неделю, с понедельника по пятницу», — рассказал Семен.

Хадижат за девять лет работы сталкивалась с большими трудностями — камнепадами, обвалами, даже встречала волков. Женщина совершает подвиг ради образования детей. В школе, где она работает, сейчас всего три ученика.

История учительницы вызвала большой отклик в соцсетях.

«Низкий поклон человеку, учителю», «Сколько таких героинь у нас в Дагестане, для них это жизнь обычная», «Здоровья, сил, благодарных ей учеников!» — написали пользователи.

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