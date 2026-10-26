Россиянам рассказали, почему не стоит покупать iPhone в кредит
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Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рекомендовал отложить покупку телефона и накопить деньги, чтобы избежать переплаты по займу, сообщает NEWS.ru.
По словам Щербаченко, кредит или рассрочка на телефон становятся платой за неспособность ждать. Он связал такую покупку со стремлением удовлетворить сиюминутное желание.
«Для покупки телефона главное правило — копить, а не брать в кредит. Психологически платить по займу легче, но математика неумолима. Главная цель — не переплатить и сохранить финансы. Если откладывать по 10 тыс. рублей в месяц под 10% годовых, через 10 месяцев можно накопить 104 697 рублей — это гораздо выгоднее. Рассрочка тоже требует осторожности: внимательно читайте договор. Выделяйте 10–20% дохода на сбережения, а затем распределяйте их по приоритетам на ваши расходы», — поделился Щербаченко.
Покупку квартиры доцент назвал долгосрочной целью: накопление на жилье в среднем может занять 5–15 лет в зависимости от дохода и региона. Он посоветовал сравнить два варианта: сберечь полную стоимость или собрать первоначальный взнос и оформить ипотеку.
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