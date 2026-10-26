Россиянам рассказали, почему не стоит покупать iPhone в кредит

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рекомендовал отложить покупку телефона и накопить деньги, чтобы избежать переплаты по займу, сообщает NEWS.ru .

По словам Щербаченко, кредит или рассрочка на телефон становятся платой за неспособность ждать. Он связал такую покупку со стремлением удовлетворить сиюминутное желание.

«Для покупки телефона главное правило — копить, а не брать в кредит. Психологически платить по займу легче, но математика неумолима. Главная цель — не переплатить и сохранить финансы. Если откладывать по 10 тыс. рублей в месяц под 10% годовых, через 10 месяцев можно накопить 104 697 рублей — это гораздо выгоднее. Рассрочка тоже требует осторожности: внимательно читайте договор. Выделяйте 10–20% дохода на сбережения, а затем распределяйте их по приоритетам на ваши расходы», — поделился Щербаченко.

Покупку квартиры доцент назвал долгосрочной целью: накопление на жилье в среднем может занять 5–15 лет в зависимости от дохода и региона. Он посоветовал сравнить два варианта: сберечь полную стоимость или собрать первоначальный взнос и оформить ипотеку.

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