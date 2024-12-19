сегодня в 19:03

ВСУ потеряли более 225 военнослужащих в Курской области за сутки

Российские войска за сутки уничтожили свыше 225 военнослужащих ВСУ, которые вторглись в Курскую область. Также украинские силы лишились пяти боевых бронемашин, танка, трех БМП, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Помимо этого, ВС РФ уничтожили два автомобиля, 155 мм установку Krab, 122 мм установку 2С1 «Гвоздика», три 122 мм гаубицы Д-30. Также противник лишился полевого склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Север» поразили ВСУ в ходе наступательных действий возле 12 населенных пунктов региона. Они отразили две контратаки.

Ударами авиации и артиллерии было нанесено поражение противнику еще возле 9 населенных пунктов Курской области. Также поражена живая сила и техника ВСУ в Сумской области.

Всего за время боевых действий в Курской области противник потерял 42 100 военнослужащих и огромное количество техники.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о «самом большом в мире кладбище натовской техники». Так, в Курской области было уничтожено военной техники ВСУ больше, чем на всей линии фронта за 2023 год.