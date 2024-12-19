Путин рассказал о «самом большом в мире кладбище натовской техники»

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Путин: под Курском уничтожено техники ВСУ больше, чем на всем фронте за год

Российский президент Владимир Путин заявил, что в Курской области было уничтожено военной техники ВСУ больше, чем на всей линии фронта за 2023 год. В ходе ежегодной прямой линии верховный главнокомандующий также допустил, что под Курском находится «самое большое в мире кладбище натовской техники».

По словам Путина, российские военные вытесняют войска Украины из Курской области. Верховный главнокомандующий уверен, что приграничный регион будет полностью освобожден.

Путин обратил внимание, что Россия близка к выполнению задач спецоперации. Российские военные освобождают территории «квадратными километрами» на всей линии боевого соприкосновения, подчеркнул Путин.

19 декабря проходит программа «Итоги года с Владимиром Путиным». В ней объединены форматы прямой линии и большой пресс-конференции — президент отвечает на вопросы россиян, журналистов отечественных и зарубежных изданий.