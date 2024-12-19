«Близки к решению задач»: Путин прокомментировал ход СВО

Российский президент Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии заявил, что РФ находится все ближе к решению задач специальной военной операции. По словам верховного главнокомандующего, возможности армии России также возрастают.

«Нам есть, с кем разговаривать на Украине, и там много наших ребят, которые тоже, вместе с нами, мечтают о том, чтобы избавить свою страну от неонацистского режима», — добавил Путин.

Вместе с тем президент обратил внимание, что нападение ВСУ на Курскую область не имело военного смысла. По его словам, украинское командование «бросает на убой» под Курск своих лучших военных.

19 декабря проходит программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Она объединяет форматы прямой линии и большой пресс-конференции, в ходе которых глава государства отвечает на вопросы граждан, а также журналистов российских и иностранных СМИ.