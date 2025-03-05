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ВСУ потеряли 215 солдат в Курской области за сутки

Российские войска ликвидировали 215 военнослужащих ВСУ на курском направлении за сутки, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Также противник потерял шесть пунктов управления дронами, две БМП, один танк, четыре боевые бронемашины, 12 автомобилей, два миномета и различные орудия.

Российская группировка войск «Север» атаковала ВСУ возле 12 населенных пунктов Курской области. В результате бил поражены различные формирования противника. Украинские силы предприняли три попытки контратаковать, но ВС РФ отразили их.

В результате ударов авиации и действий артиллерии противник потерпел поражение еще возле 15 населенных пунктов Курской области, а также возле 8 населенных пунктов Сумской области.

Всего за время сражений на курском направлении ВСУ потеряли 65060 военнослужащих. Также ВС РФ уничтожили 384 танка, 295 БМП, 255 БТР.

Ранее ВС РФ взяли под контроль более 60% Журавок в Сумской области Украины. Это нужно для того, чтобы перерезать трассу снабжения ВСУ в Курской области.