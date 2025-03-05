сегодня в 09:30

ВС РФ взяли под контроль более 60% Журавок в Сумской области Украины

Российские силы установили контроль над 60% территории населенного пункта Журавки в Сумской области Украины. Это делается для того, чтобы перерезать трассу снабжения ВСУ в Курской области, сообщает SHOT .

За последние сутки украинские боевики бросили несколько собственных позиций под Сумами. Они откатились в тыл, оставив бронированную технику, в том числе западного производства.

После этого российские солдаты собираются расширить линию фронта и отрезать ВСУ от снабжения по трассе Юнаково — Суджа. Благодаря этому получится окружить остатки боевиков противника в Суджанском котле и уничтожить их.

На данном направлении сражаются уссурийские десантники из 83 бригады. За день им удалось пройти на 1,5 км внутрь населенного пункта Журавки. Бойцам помогает ВКС РФ.

Ранее Минобороны России сообщало, что ВСУ за сутки потеряли около 150 бойцов на курском направлении.