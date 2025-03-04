Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 150 бойцов на курском направлении

Российские военные продолжают вытеснять украинские формирования из Курской области, куда противник вторгся в августе 2024 года. По итогам прошедших суток потери ВСУ превысили 150 человек, еще двое военных предпочли сдаться в плен, сообщает пресс-служба Минобороны РФ .

Войска группировки «Север» провели успешное наступление, в ходе которого были разбиты многочисленные подразделения противника, включая механизированные, десантные и территориальные бригады ВСУ. Боевые действия развернулись в 10 населенных пунктах, среди которых Суджа, Махновка, Гуево, Куриловка и другие.

Украинские силы предприняли 5 безуспешных попыток контратаковать российские позиции. Особенно ожесточенные столкновения произошли с тяжелой механизированной бригадой, штурмовыми полками и мотопехотными подразделениями противника в районах Гончаровки, Лебедевки и Черкасского Поречного.

За последние 24 часа украинские формирования понесли существенные потери в живой силе и технике. Уничтоженными числятся бронетранспортеры, танк, БМП, автомобильная техника, минометная установка и различные бронемашины. Также были ликвидированы центр управления беспилотниками и хранилище боеприпасов. Два бойца ВСУ приняли решение сдаться в плен, еще более 150 были ликвидированы.

Массированному огневому воздействию со стороны армейской и оперативно-тактической авиации, а также артиллерийских подразделений подверглись позиции противника в 30 населенных пунктах Сумской области, включая Олешню, Николаевку, Мирный, Меловой и другие. Среди атакованных территорий также оказались Юнаковка, Новенькое, Мирополье, Журавка, Беловоды и Басовка.

В ходе военной операции на курском участке фронта в общей сложности уничтожено внушительное количество вражеской техники и живой силы. Так, противник лишился почти 65 тыс. военных. Среди уничтоженной техники числятся американские системы: 13 комплексов HIMARS и 7 установок MLRS.

Серьезный урон нанесен бронетехнике: выведены из строя 383 танка, около 300 БМП и 255 БТР. Также уничтожено свыше 2100 единиц бронированной техники различного назначения и почти 2300 автомобилей.