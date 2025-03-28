ВСУ поставили задачу занять территории РФ в Курской и Белгородской областях

Украинское командование поставило ВСУ задачу взять под контроль новые участки в Курской области, а также попытаться захватить территорию в Белгородской. Об этом РИА Новости рассказал источник в группировке войск «Север».

Помимо этого, солдатам ВСУ запретили отступать с занятых позиций в приграничье. Однако попытки захватить территории не увенчались успехом, отметил источник.

Украинские солдаты совершают попытки вклиниться в оборону ВС РФ в Белгородской и Курской областях. Такой приказ бойцам противника выдали еще до начала переговоров. Но успеха Киеву добиться не удалось.

Ранее стало известно о тяжелых боях за Демидовку в Белгородской области.