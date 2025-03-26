«Архангел спецназа» заявил о напряженных боях за Демидовку Белгородской области

Между российскими и украинскими войсками шли напряженные бои за Демидовку Белгородской области, утверждает провоенный канал «Архангел спецназа». По его словам, тяжелые столкновения завязались 25 марта, ситуация осложнялась плохой погодой.

«Бои идут напряженные. Результаты есть», — написал российский канал.

По его данным, украинские войска пытались штурмовать опорные пункты армии России у границы в Белгородской области. По состоянию на 22:28 вторника украинцы не предпринимали активных действий, по ним работала артиллерия.

Российские войска удерживают позиции и готовы к отражению атак ВСУ, подчеркнул ресурс.

Ранее у села Поповка Белгородской области шли тяжелые бои против украинского спецназа. В ходе столкновений, по данным военкора Владимира Романова, погибла журналистка Первого канала Анна Прокофьева.