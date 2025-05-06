Киевский режим отдал приказ украинским операторам БПЛА атаковать гражданские автомобили с мирными жителями и гуманитарными грузами в Харьковской области, сообщает РИА Новости .

«Занимаемся доставками гуманитарного груза: продукты питания, хлеб, медикаменты <…> Очень сложно туда доехать», — рассказал агентству волонтер.

Он подчеркнул, что дорога находится под контролем операторов разведывательных беспилотников и FPV-дронов противника, которые могут атаковать в любой момент.

Собеседник агентства добавил, что ВСУ получили приказ атаковать гражданские автомобили. Так, в конце апреля его машина с гуманитарной помощью была атакована вражеским беспилотником. В результате волонтер получил осколочные ранения, но вернулся к работе.

Ранее стало известно, что ВСУ разместили крупную группу зарубежных наемников возле линии фронта на южнодонецком направлении спецоперации. В составе 23-й отдельной мехбригады ВСУ в боях участвуют итальянцы, колумбийцы, чилийцы и литовцы.