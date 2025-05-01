Киев разместил у линии фронта крупную группу иностранных наемников

сегодня в 11:17

Как уточнили в силовых структурах, это довольно крупная группа бойцов, туда входят итальянцы, колумбийцы, чилийцы и литовцы. Иностранцы участвуют в боевых действиях в составе 23-й отдельной мехбригады ВСУ.

Кроме того, присутствие наемников в районе линии фронта еще подтвердили пленные солдаты 23-отдельной мехбригады ВСУ.

Ранее появилась информация, что противник стягивает бойцов и военную технику к населенному пункту Великий Бурлук в Харьковской области, рядом с границей Белгородской области РФ.