Киев разместил у линии фронта крупную группу иностранных наемников
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ВСУ разместили возле линии фронта на южнодонецком направлении спецоперации крупную группу зарубежных наемников, сообщает ТАСС.
Как уточнили в силовых структурах, это довольно крупная группа бойцов, туда входят итальянцы, колумбийцы, чилийцы и литовцы. Иностранцы участвуют в боевых действиях в составе 23-й отдельной мехбригады ВСУ.
Кроме того, присутствие наемников в районе линии фронта еще подтвердили пленные солдаты 23-отдельной мехбригады ВСУ.
Ранее появилась информация, что противник стягивает бойцов и военную технику к населенному пункту Великий Бурлук в Харьковской области, рядом с границей Белгородской области РФ.