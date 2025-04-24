ВСУ начали стягивать личный состав и технику к границе Белгородской области

Украинская армия стягивает бойцов и военную технику к населенному пункту Великий Бурлук в Харьковской области, который находится рядом с границей Белгородской области РФ, сообщает ТАСС .

Заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк уточнил, что большую часть контингента составляют иностранные наемники.

«Нам известно, что количество иностранных наемников, входящих в состав указанных формирований, превышает численность военнослужащих украинской национальности», — отметил Лисняк.

Он рассказал, что в Великий Бурлук Киев активно стягивает бронеавтомобили, квадроциклы и легкие багги. Военную технику маскируют.

По его словам, также есть проблемы у местных жителей, перемещенных из населенного пункта в Харьков. Люди пытаются вернуться в дома и находят там солдат ВСУ.