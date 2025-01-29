ВСУ получат новый дрон-камикадзе, который устойчив к РЭБ и взрывается над целью

Финляндия сделала для Украины дрон-камикадзе, взрывающийся в 20 метрах над целью

Финская компания Insta создала новый дрон-камикадзе Steel Eagle ER. Беспилотник начинен вольфрамовыми шариками и более устойчив к РЭБ, взрывается в воздухе над целью и разбрасывает осколки на 50 метров, сообщается на сайте оборонной компании.

Судя по представленному Insta видеоролику, дрон может транспортировать взрывной заряд в нужную точку и, находясь на 20-метровой высоте, взрываться над целью без прямого контакта с ней. Площадь поражения составляет 2000 квадратных метров, более 3000 вылетевших осколков могут уничтожать цели в радиусе 50 метров.

Steel Eagle ER может быть начинен стальными или вольфрамовыми шариками. Дрон несет на себе примерного 3,6 кг взрывчатого вещества.

«При разработке системы учтены требования современных средств радиоэлектронной борьбы, в том числе помехоустойчивость», — добавили в Insta.

Сейчас новый финский БПЛА может купить только Украина. В будущем оборонная компания хочет продавать разработку другим странам Европы и членам НАТО.