Решетников: курс рубля будет крепче, чем многим бы хотелось

Глава министерства экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что в ближайшие годы курс рубля будет крепче, чем многим бы хотелось, сообщает РИА Новости .

По словам главы Минэкономразвития России, курс, к которому привыкли экспортеры, — следствие постоянного оттока капитала. На данный момент ситуация изменилась.

«Сейчас понятно, что этого оттока капитала нет и в нашей экономике копятся чистые иностранные активы, иными словами — у нас валютные активы внутри нашей системы копятся», — объяснил Решетников.

Ранее доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Яков Федоров заявил, что рубль в ближайшее время продолжит укрепляться на фоне сверхдоходов нефтяных компаний от роста цен на энергоносители, однако тренд может развернуться при падении стоимости нефти или радикальных действиях Минфина.

