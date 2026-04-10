Когда ждать разворота рубля: прогноз доцента Финуниверситета

Рубль в ближайшее время продолжит укрепляться на фоне сверхдоходов нефтяных компаний от роста цен на энергоносители, однако тренд может развернуться при падении стоимости нефти или радикальных действиях Минфина, сообщил РИАМО доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Яков Федоров.

Как пояснил эксперт, Центробанк РФ сейчас рассчитывает курс на основе информации о сделках с валютой крупнейших банков. Отечественные нефтяные компании уже начали получать сверхдоходы от роста цен и, как следствие, формировать дополнительное предложение валюты на рынке, поэтому про ослабление рубля стоит пока забыть.

По словам Федорова, рубль остается сильной валютой, если правительство вдруг не решит изъять сверхдоходы путем установления жесткого бюджетного правила, скупая валюту в ФНБ. Однако сроки принятия нового бюджетного правила пока перенесены.

«Поэтому в ближайшее время будем наблюдать дальнейшее укрепление рубля. Тренд может развернуться в случае падения цен на нефть, например, при урегулировании ближневосточного конфликта, либо в случае радикальных шагов со стороны Минфина по стерилизации избыточного валютного предложения на рынке. Текущая экономическая ситуация больше располагает к дальнейшему укреплению рубля», — заключил экономист.

